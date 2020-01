Napoli-Lazio, stasera corse extra della Linea 2 sia in direzione Garibaldi che Pozzuoli

Corse straordinarie per la Linea 2 della metropolitana di Napoli in occasione del match di Coppa Italia Pubblicato il alle 12:52 da •

Corse straordinarie per la Linea 2 della metropolitana di Napoli in occasione del match di Coppa Italia previsto per stasera, martedì 21 gennaio, tra gli azzurri guidati dal tecnico Gennaro Gattuso ed i biancocelesti della Lazio che si terrà allo stadio San Paolo di Fuorigrotta. A fine gara (calcio d’inizio previsto per le 20.45), ad intervalli di circa dieci minuti ed in relazione all’afflusso dei viaggiatori, ha fatto sapere Trenitalia, partiranno quattro corse straordinarie dalla stazione di Campi Flegrei in direzione di Napoli Piazza Garibaldi e Gianturco, tra le 22.50 e le 23.20, ovvero nella fascia oraria in cui è previsto il deflusso una volta terminata la partita. In direzione di Pozzuoli, invece, la corsa extra è una sola ed è prevista per le 23.