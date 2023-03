Napoli, le 10 partite più viste su Dazn: il dato

Stefano Azzi, CEo di Dazn Italia, ha parlati ai microfoni di Ansa in merito agli spettatori per partita e ai dati raccolti da Auditel. Ecco le sue parole:

“L’audience della Serie A trasmessa in streaming su Dazn conferma la grande passione che gli italiani continuano a provare per il massimo campionato. Molto significativo per noi rilevare come si stiano evolvendo le abitudini di visione, grazie alla flessibilità permessa dal live streaming cresce la funzione ‘on the go’, e ormai il 30% dei dispositivi connessi è mobile. Di fronte ad un comportamento del consumatore che sta cambiando profondamente, il campionato sta restituendo risultati decisamente positivi. Il lavoro che stiamo svolgendo con Auditel ci permette di avere una fotografia precisa del percorso intrapreso, anche gli investimenti pubblicitari lo confermano. Anche la 25esima giornata ha registrato dati di ascolto elevati, oltre 5.300.000, nonostante il dato sia stato penalizzato per via di una nuova configurazione su Samsung Tizen, che ha generato un decremento tra il 20 e il 30% su base individui sul totale degli ascolti della giornata”.

Queste le dieci partite del Napoli con più telespettatori: