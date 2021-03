Napoli, le ultime sulle condizioni di Mertens in vista di Belgio-Bielorussia

Destano qualche preoccupazione le condizioni di Dries Mertens. L’attaccante del Napoli è infatti caduto male sulla spalla sinistra durante il match tra Repubblica Ceca e Belgio, ed è stato costretto a uscire dal campo. Il 14 partenopeo è a disposizione del commissario tecnico Roberto Martinez, per la sfida di domani contro la Bielorussia. Tuttavia, il suo infortunio è ancora da valutare per il suo impiego. Il ct belga, infatti, ha dichiarato: “Dries questa sera si allenerà, valuteremo le sue condizioni al termine della seduta d’allenamento“. Per precauzione, dunque, Martinez potrebbe lasciarlo in panchina. In ogni caso non dovrebbero esserci problemi per gli impegni col Napoli.