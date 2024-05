Napoli-Lecce 0-0, le pagelle di IamNaples.it: fuori dall’Europa dopo 14 anni

Il Napoli pareggia 0-0 l’ultima giornata di Serie A contro il Lecce e chiude quest’annata disastrosa senza Coppe europee dopo 14 anni. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Praticamente una partita da senza voto. Mai impegnato seriamente.

Di Lorenzo 5: Chiude in un’annata disastrosa con un’altra prestazione non all’altezza. Viene fischiato dal pubblico al momento della sostituzione. Dall’85’ Mazzocchi s.v.

Ostigard 5: Niente gol preso, ma alcune distrazioni in difesa potevano costar carissimo. Evidenti limiti in fase di costruzione e in marcatura.

Juan Jesus 5: Anche per lui un’annata disastrosa e una partita senza troppi rischi, anche per la poca decisione degli attaccanti del Lecce.

Olivera 6: Uno di quelli che si è giocato la partita fino all’ultimo, con qualche diagonale difensiva buona e un atteggiamento propositivo in avanti.

Anguissa 4,5: Di una lentezza disarmante, rallenta tutte le azioni e quando ha il pallone tra i piedi non sa cosa fare. E prende sempre la scelta sbagliata.

Lobotka 6: Probabilmente per prestazioni e abnegazione il più continuo della squadra in un’annata disastrosa. Senza di lui, il Napoli avrebbe molti punti in meno.

Cajuste 6: Prestazione positiva e propositiva, è molto sfortunato in zona gol colpendo il palo. Dal 65′ Osimhen 6: E’ probabilmente l’ultima con la maglia del Napoli, gli arrivano pochi palloni giocabili e lui non punge.

Politano 5: Poche giocate degne di nota, nessun dribbling rilevante e infatti esce alla fine del primo tempo per dare una scossa. Dall’intervallo Ngonge 6: Un po’ anarchico, ma porta sicuramente un po’ più di vivacità in una situazione che stava diventando troppo deprimente. Colpisce anche la traversa.

Simeone 5: Impreciso nei passaggi e poco coraggioso nelle giocate. Il Napoli in avanti crea poco o nulla nel primo tempo. Nemmeno in fase di pressione è molto convincente. Dall’intervallo Raspadori 4,5: Sbaglia tantissimi passaggi, movimenti e scelte. Non riesce a entrare in partita.

Kvaratskhelia 5,5: Tenta sempre la giocata, ma col passare dei minuti perde brillantezza. E’ l’ultima in coppia con Osimhen e non riesce a pungere nemmeno in coppia con il centravanti nigeriano.

Calzona 5: Chiude la sua annata con l’unico clean sheet della sua esperienza partenopea questo pomeriggio contro il Lecce. Prova a inserire Raspadori e Ngonge all’intervallo per dare una scossa alla partita, qualcosa succede con un paio di pali, tuttavia non è abbastanza per segnare. Il piano partita era chiaro, serviva un gol, ha inserito anche Osimhen a metà ripresa con un 4-2-3-1 che però non ha sortito gli effetti sperati.

Nico Bastone