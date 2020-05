Napoli, l’ex medico De Nicola: “Si può tornare a giocare ma con dei rischi. Si dovrà convivere con il virus…”

Alfonso De Nicola è stato per anni il medico sociale del Napoli. Conosce bene il mondo del calcio. Ai microfoni de Il Mattino risponde ad una domanda sul protocollo così come presentato al governo.

Si può tornare o meno a giocare a calcio?

«Bisogna fare un discorso chiaro. Si può tornare a giocare. Ma ci sono dei rischi. Purtroppo con il virus si dovrà convivere e questo vale per il pallone come per gli altri sport, così come per tutto il mondo del lavoro».

Quindi?

«Quindi, il protocollo così come realizzato è una follia. Solo tre o quattro grandi club potrebbero sostenerlo per tanto tempo. Non parliamo poi della serie B e C. E dei dilettanti. Il calcio così sarà solo costretto a fermarsi».