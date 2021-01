Napoli, l’ex Montefusco attacca: “Bakayoko cammina in mezzo al campo, su Fabian dico…”

Ai microfoni di TMW l’ex giocatore azzurro Vincenzo Montefusco ha parlato cosi riguardo il ko del Napoli contro lo Spezia. Ecco le sue parole:

“E’ impossibile capire cosa succede. veder creare con lo Spezia tante occasioni e poi perdere anche con un uomo in più, è strano davvero. Ci sono tanti uomini in avanti ma si fa fatica a far gol. Ma i problemi sono anche altri. Si dice che i gol siano stati presi anche perchè mancava Koulibaly però non giocavi col Barcellona, con tutto il rispetto per lo Spezia. Gattuso si dà da fare e mette tanto impegno però gioca un calcio strano, con due giocatori in mezzo al campo con passo lento come Fabian e Bakayoko e le squadre avversarie alla fine si impongono a metà campo al di là delle occasioni create dal Napoli. Io credo che se la squadra giocasse col 4-3-3 sarebbe una delle più forti”.

Basta questo cambio di modulo?

“Non vinci le partite con tanti attaccanti, metterne troppi in area crea a volte più problemi perchè ti si chiudono gli spazi. Se invece il Napoli parte da lontano è meglio perchè nelle ripartenze diventa difficile da contrastare. Nelle mischie è più dura. Gattuso deve darsi una regolata, serve un assetto ben preciso: in mezzo il Napoli gioca con Bakayoko che cammina, non gli ho mai visto fare una corsa. E poi Fabian ha avuto una involuzione assurda, ha un passo lentissimo, le altre ti aggrediscono. Gattuso deve capire chi far giocare e metterlo al posto giusto. Il Napoli poi a quel punto sarebbe fortissimo”.