Napoli, l’ex Zeman: “Raspadori ricorda Baiano”

Zdenek Zeman, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss riguardo Raspadori: “Il gioco di Raspadori mi ricorda quello di Ciccio Baiano” e proprio l’ex calciatore del Napoli è intervenuto sul paragone fatto dal mister ceco: “Ha fatto un gol spettacolare, ma è un giocatore completo perché lega la manovra, fa ripartire la squadra. Ha tutto per diventare un fuoriclasse. Non ha doti fisiche, ma per fortuna non deve spostare i palazzi. E’ un giocatore che ha tutto. In area però ha i tempi e sono più importante della fisicità”.