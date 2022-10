Napoli, Lobotka vicino al rinnovo: le cifre

Negli ultimi mesi Lobotka è diventato il cervello del centrocampo azzurro. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto da allarmare Cristiano Giuntoli che subito si è messo al lavoro per rinnovare il contratto al centrocampista slovacco classe 1994.

Come riportato da Calciomercato.com, c’è stato un summit ad Amsterdam in cui il Napoli ha formulato un’offerta di rinnovo a Lobotka. Prolungamento per 4/5 anni a 2,5 milioni di euro + bonus per arrivare a 3.

L’accordo sembra ad un passo e ci si aspetta una firma in pochi giorni.

Nel frattempo il Napoli dimostra di voler blindare i suoi pupilli: anche Mario Rui e Anguissa sono vicini al rinnovo con il club partenopeo.