Altra grande prestazione per Hirving Lozano a conferma del fatto che è il giocatore più in forma degli azzurri. Gli sono bastati 45′ per mettere a referto la dodicesima rete in questa stagione e trascinare gli azzurri in semifinale di Coppa Italia. I quotidiani continuano ad elogiarlo trovandosi d’accordo anche sul voto in pagella. Ecco i loro voti:

Corriere dello Sport 7

Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7

Tuttomercatoweb 7

TuttoNapoli 7