Napoli, Manolas e la sosta per tornare al top

Kostas Manolas è in ripresa. Il difensore del Napoli, dopo l’infortunio, era tornato a Reggio Emilia col Sassuolo per pochi minuti, poi era tornato in panchina prima e in tribuna poi a causa di un ritardo di condizione. La sosta arriva al momento giusto, come si legge sul Corriere del Mezzogiorno: “Manolas a Roma ha giocato pochi minuti, questa sosta può essere utile per arrivare in forma alla ripresa. Può tornare la coppia titolare Manolas-Koulibaly”, almeno in vista della Juventus, visto che con il Crotone il senegalese sarà squalificato.