Napoli-Mantova 3-0, le pagelle di IamNaples.it: ottima prova di Spinazzola e Cheddira

Il Napoli batte il Mantova 3-0 nella seconda amichevole del ritiro di Dimaro. In gol Jesper Lindstrom, Leonardo Spinazzola e Walid Cheddira. Buona prova per gli azzurri che finiranno domani il ritiro, per poi avere qualche giorno di riposo e partire per Castel di Sangro. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Caprile 6,5: Riesce a sventare un paio di situazioni pericolose del Mantova respingendo il pallone. Decisivo su Mancuso con una parata che devia la palla sul palo. Dall’intervallo Contini 6: Il Mantova nel secondo tempo non crea molto, lui è bravo a gestire il pallone con i piedi anche se rischia in qualche occasione.

Rafa Marin 6: Buona gestione del giro palla, si mette in mostra per l’ottima qualità in fase d’impostazione e per essere arcigno in fase di marcatura. Dall’intervallo Ostigard 5,5: Si perde il centravanti in alcune occasioni e sbaglia degli appoggi abbastanza semplici.

Rrahmani 6,5: E’ uno dei ‘sopravvissuti’ alla girandola di cambi all’intervallo, inizia la partita da centrale e comanda bene la difesa. Libera l’area dopo la parata di Caprile finita sul palo. Buona prova anche sul centro-destra anche sulla gestione della palla. Dal 76′ Mezzoni s.v.

Natan 6: In linea generale è una buona partita la sua, commette qualche errore che Conte cercherà di limare, sbaglia a entrare a piedi uniti sull’avversario rischiando un po’. Dall’intervallo Juan Jesus 5,5: Poco reattivo in alcune circostanza, anche lui come Ostigard sbaglia degli appoggi e se preso in velocità va in difficoltà.

Mazzocchi 6,5: Si propone con assiduità, duettando bene con Politano, e mettendo palloni pericolosi dentro l’area di rigore per gli attaccanti. Dall’intervallo Zerbin 6: Corre avanti e indietro per tutta la fascia, il quinto di centrocampo è il suo ruolo ideale. Si propone spesso, però la realizzazione delle sue giocate non va di pari passo con la sua volontà.

Anguissa 6,5: L’attitudine è quella giusta, manca qualcosa fisicamente, ma negli ultimi giorni ha saltato qualche allenamento per problema fisico. E’ sempre presente in fase di pressione e si propone spesso per ricevere il pallone.

Iaccarino 6,5: Inizia molto bene la partita con la pressione decisiva per il gol dell’1-0 di Lindstrom rubando palla al limite dell’area. E’ sempre molto aggressivo e presente nella manovra con giocate di qualità. Dal 76′ Russo 6: L’impatto con la partita è di quelli giusti e mostra anche una discreta personalità.

Spinazzola 7,5: La sua forma migliora di giorno in giorno e riesce a mettere in buona luce anche i suoi compagni. Segna un bel gol al volo dopo un grande inserimento e propizia anche il 3-0 con un tiro dalla distanza. Dall’intervallo Mario Rui 6: Il suo sinistro non perde mai di qualità, si mette a disposizione della squadra in fase difensiva aiutando Juan Jesus.

Politano 6,5: Sempre molto presente nella manovra offensiva, dove si accentra spesso per lasciare la fascia a Mazzocchi e i due si trovano molto bene. Fornisce l’assist a Lindstrom per il primo gol e mette un paio di palloni in mezzo molto interessanti. Dall’intervallo Ngonge 5,5: Molto anarchico, si fa vedere per un paio di folate ma nulla più.

Cheddira 7,5: Anche oggi molto bene, Conte lo mette titolare e lui lo ripaga con gol e assist di alta qualità. Il suo lavoro mette in continua difficoltà i difensori e sfiora più volte la doppietta. Dall’intervallo Simeone 6: Lotta con i difensori per i pochi minuti che resta in campo, ma esce per un problema muscolare. Dal 63′ Ambrosino 6: Non ha ancora quello scatto che lo ha contraddistinto negli anni scorsi e viene controllato bene dai difensori, ma offre un’ottima propensione al sacrificio.

Lindstrom 6: E’ lui a sbloccare la partita facendosi trovare pronto con un bel destro. Ma nel corso della partita non fa un gran lavoro in fase difensiva e anche davanti non offre grandi giocate. Dal 67′ Gaetano 6: Cerca di essere dentro al gioco proponendosi ai centrocampisti e provando a offrire un appoggio al centravanti in fase offensiva.

All. Conte 6,5: Senza Cajuste ‘premia’ Iaccarino che non lo delude, dà una maglia da titolare a Natan piuttosto che a Juan Jesus. Sembra credere molto nel primo, anche se va aiutato molto a crescere. Le gambe sono meno pesanti rispetto a qualche giorno fa, si intravedono come interessanti soprattutto sugli esterni. E la forma di Spinazzola aiuta molto la manovra offensiva.