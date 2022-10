Napoli, Mario Rui: “Il nostro gruppo è fantastico”

Mario Rui, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset, alla vigilia del match contro il Liverpool: “Il soprannome “professore” del mister? Sentire le parole del mister fa piacere, ma do merito anche alla squadra, siamo un gruppo fantastico. Fa piacere, ma non ci penso più di tanto, pensiamo alla squadra, perchè l’importante è fare bene. Cosa è cambiato in me? La squadra sta facendo bene, ci sentiamo tutti partecipi. Giocare in uno stadio così bello e contro una squadra come il Liverpool è importante. Stiamo crescendo e questa sarà un’altra partita che ci farà crescere e fare un risultato importante farà piacere a tutti. Differenza tra primo e secondo posto? Ottenere il primo posto ci può trasmettere tanta fiducia, questo è il nostro obiettivo. Le parole di Klopp? Sentire le sue parole fanno piacere, ma secondo me anche il Liverpool può arrivare in finale. Vediamo dove possiamo arrivare”.