Napoli, Mario Rui: “VAR? Non so che regolamento hanno tra loro. Abbiamo fatto un passo indietro”

Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro il Lecce per 2-3 al San Paolo. Diversi temi toccati dal portoghese, tra cui quello del rigore non assegnato dall’arbitro Giua:

“Abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Prima di oggi stavamo facendo bene, ma abbiamo commesso errori che non facevamo più negli ultimi tempi, e questi ci sono costati caro. Fossimo riusciti a segnare subito forse la partita sarebbe potuta andare in maniera diversa. VAR? Non so che regolamento hanno tra loro, ma ho rivisto le immagini e sicuramente il rigore per noi c’era. Se l’arbitro non l’ha visto, qualcuno in sala VAR glielo poteva dire. Fosse andato a controllare avrebbe sicuramente cambiato decisione“.