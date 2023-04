Napoli-Milan 0-4, le pagelle di IamNaples.it: che disastro al Maradona

Il Napoli subisce quattro gol contro il Milan e certifica un vero e proprio disastro. Vittoria meritata dei rossoneri che con un gran Rafael Leao, autore di una doppietta, porta a casa tre punti importanti per proseguire la corsa alla qualificazione in Champions League. Un brutto segnale per i partenopei in vista dei quarti. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 5: Fa quel che può, prova a limitare i danni di una serata iniziata male e proseguita peggio. Cade come tutta la sua difesa.

Di Lorenzo 5: Non è il solito Di Lorenzo né in fase difensiva, né in fase offensiva. Soffre in una maniera indicibile Leao quando viene attaccato e fa fatica nelle chiusure.

Rrahmani 4: Serata horror per il difensore kosovaro che viene saltato come un birillo da Rafael Leao in occasione del terzo gol e commette un grosso errore anche sulla rete di Saelemaekers.

Kim 4: deviazione sul gol di Brahim Diaz, errore sul quarto gol, giro palla lento, non riesce a limitare Giroud. Prova a lanciarsi in avanti in qualche occasione, ma anche lui è irriconoscibile. Dall’80’ Juan Jesus s.v.

Mario Rui 5: Prova a suonare la carica in qualche modo, si propone per dare opzioni a Kvaratskhelia in avanti, ma si fa saltare troppo facilmente da Brahim insieme a Lobotka sullo 0-2.

Anguissa 4,5: In difficoltà dal primo minuto fino alla fine, non riesce a imporsi con serietà tecnica e perde tantissimi duelli con Tonali. Può fare molto di più, forse la peggior prova in azzurro.

Lobotka 4,5: Proprio come con Kim, il Napoli perde il suo baluardo che commette tanti errori banali oltre a essere completamente oscurato da Bennacer. Qualche tiro da lontano senza pretese e tanto lavoro da fare nei prossimi giorni. Dal 68′ Elmas 5: Entra praticamente a partita finita come tutti i suoi compagni di squadra, può far poco nonostante l’intenzione di dare più vivacità alla manovra.

Zielinski 4,5: Doveva essere quello che legava alla perfezione il gioco tra il centrocampo e l’attacco, ma non ci è mai riuscito. Rinuncia anche al tiro da lontano. E’ sua la palla persa che dà il via allo 0-3 del Milan che chiude definitivamente la partita. Dal 68′ Ndombele 5: Corre e lotta con l’intenzione di salvare la faccia della sua squadra, aiutando a segnare un gol nel finale, ma non ci riesce.

Politano 5,5: Dimostra grande coraggio nel proporsi sempre contro un Theo Hernandez in ottima forma assistito anche dai suoi compagni. Incide poco, ma i pochi spunti del Napoli provengono per la maggior parte dai suoi piedi. Dal 68′ Lozano 5: Si propone sulla destra per creare scompiglio, ma riesce solo a contribuire alla confusione del match.

Simeone 5: Sbaglia una grande occasione all’inizio del match, poi si spegne man mano perdendo progressivamente i duelli con Kjaer e Tomori che lo rendono un corpo estraneo alla squadra. Dal 76′ Raspadori s.v.

Kvaratskhelia 5,5: L’unico in grado di creare dei seri pericoli e da cui piedi può nascere qualcosa di positivo per i partenopei in ogni momento. Stavolta è poco ispirato sia in zona assist, sia in zona gol.