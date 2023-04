Napoli-Milan 1-1 (1-2 agg.), le pagelle di IamNaples.it: Meret strepitoso, ma non basta

Il Napoli pareggia la partita, ma viene eliminato: in semifinale di Champions League ci va il Milan, che festeggia e attende la vincente di Inter-Benfica con la possibilità di vedere un nuovo derby italiano in Europa, stavolta della stessa città. Ottima prova di Alex Meret, che ha parato un rigore a Giroud. Molto confusionari i partenopei in attacco. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 7,5: Incolpevole sul gol, fa una gran parata su Giroud in occasione del calcio di rigore e anche successivamente con il piede.

Di Lorenzo 6: E’ un attaccante in più, è in ogni zona del campo, anche quando c’è bisogno di una mano per impostare. Ingenuo su Leao in occasione del gol, che lo salta facilmente.

Rrahmani 5: Saltato come un birillo da Leao, in campo aperto non può fare molto. Abbastanza difficile anche in fase di impostazione. Dal 74′ Ostigard s.v.

Juan Jesus 5,5: Non una brutta partita nel complesso, è autore di buone chiusure soprattutto quando il Milan parte in contropiede. In occasione del gol, difende la porta e non su Giroud.

Mario Rui 5: Commette un fallo molto ingenuo su Rafael Leao a palla già scaricata, con Marciniak che fischia il rigore. Perdita importante per infortunio soprattutto in fase offensiva.

Ndombele 5,5: La sua è un’ottima prestazione fino all’errore sul gol del Milan, dove molla la corsa su Leao che era comunque a oltre 60 metri dalla porta. Si inserisce bene tra le linee mettendo in difficoltà i rossoneri. Dal 63′ Elmas 5,5: Gioca prima come mezzala e poi mediano a due, si inserisce poco tra le linee, propone un’alternativa alla costruzione velocizzando il palleggio.

Lobotka 6: Una delle pecche è che spesso è troppo basso. Difficile giocare al 100% con Bennacer costantemente addosso, ma non molla mai e a volte va anche in avanti per suonare la carica.

Zielinski 5,5: Un tiro verso Maignan troppo debole, Krunic lo segue ovunque, lui costruisce bene dando un’alternativa valida a Lobotka, ma non trova mai lo spunto giusto per essere incisivo. Dal 74′ Raspadori s.v.

Politano 6,5: Era stato il migliore del Napoli fino all’infortunio, sembrava la sua serata, ha sempre messo in difficoltà Theo Hernandez. Dal 33′ Lozano 6: A volte è troppo confusionario, ma su di lui c’è un fallo grande quanto una casa in occasione del rigore.

Osimhen 6: Tomori e Kjaer non gli lasciano mai spazio, per quella che è una prova sottotono come difficilmente è capitato quest’anno. Ha solo una palla per segnare e la sfrutta, quando è troppo tardi.

Kvaratskhelia 5: Completamente solo contro tutti a cercare di aprire la difesa del Milan. Quando ci riesce, sbaglia davanti a Maignan. Pesa tantissimo il rigore sbagliato che mette la parola fine alla partita.