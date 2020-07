Napoli-Milan, Gattuso ritrova il guerriero-amico Ibrahimovic

Dopo essere stati compagni per due anni sotto la guida di Max Allegri, oggi si ritroveranno l’uno di fronte all’altro. È chiaro che il Milan avrà qualche motivazione in più del Napoli questa sera, dal momento che ha bisogno del posto in classifica per accedere all’Europa League, mentre i partenopei hanno messo al sicuro la partecipazione alla competizione vincendo la Coppa Italia, ma Gattuso è stato chiaro, non saranno ammessi cali di concentrazione fino alla fine del campionato. Uno spirito guerriero, proprio come il suo amico Zlatan…

Gattuso-Ibra, che sfida quegli anni in rossonero dei due guerrieri amici. Zlatan torna al San Paolo dopo 10 anni: “Rino? Uno così me lo porterei in guerra”. Il tecnico concede un giorno di riposo e – si legge – pensa a come fermare lo svedese. “Due guerrieri, due campioni, due amici. Diversi, ma anche simili. A partire da quello slogan esistenziale, «mai arrendersi», che li ha portati a essere ciò che sono oggi. Il ghetto di Malmö come la spiaggia di Schiavonea, la periferia come punto di partenza per i sogni. Divenuti realtà grazie all’impegno, al talento, alla fatica, alla fame, alla rabbia”, si legge sul Corriere del Mezzogiorno.