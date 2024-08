Napoli-Modena 0-0 (4-3 d.c.r.), le pagelle di IamNaples.it: Meret salva il Napoli

Il Napoli passa il turno in Coppa Italia ai calci di rigore, battuto il Modena dopo lo 0-0 dei 90′. Decisivi gli errori di Battistella e Zaro. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 7: Durante la partita rischia in un paio di occasioni, ma viene graziato dagli avversari e dall’incrocio dei pali. Ai rigori si esalta, parandone due, manda il Napoli al prossimo turno.

Di Lorenzo 6: Giocando in posizione più arretrata si propone molto in fase d’impostazione, le gambe sono ancora pesanti. Tira con personalità il primo rigore.

Rrahmani 7: Migliore in campo, è spesso in anticipo sugli avversari e quando non lo è concentrato per sradicargli il pallone.

Buongiorno 6,5: L’esordio è positivo, concentrato contro avversari che ripartono con pericolosità e attento nelle chiusure.

Mazzocchi 5,5: C’è da lavorare molto, le gambe sono ancora un po’ imballate e non offre tantissimi spunti. Solo un tiro che finisce alto. Dal 73′ Ngonge 6: Entra e porta un po’ di vivacità alla manovra offensiva, segna il terzo rigore della serie.

Anguissa 5,5: In alcune occasioni rientra bene e gioca con velocità, ma è troppa poca roba, infatti soffre i rientri, che spesso sono lenti, e velocizza poco il gioco.

Lobotka 6: Un pochino meglio di Anguissa, nel finale è pericoloso anche da fuori, ma anche lui fatica ad accelerare la manovra con passaggi troppo prevedibili.

Spinazzola 5,5: Partecipa alla manovra, si propone molto, ma solo una volta trova un guizzo che sembrava vincente. Va poche volte sul fondo. Dal 73′ Olivera 5,5: Il giro palla trova un po’ più di freschezza con il suo ingresso, si propone sempre per dare un’alternativa a Kvara, di testa sbaglia una grande occasione.

Politano 6: Ci prova fino a quando resta in campo pescando il jolly, tuttavia non riesce a trovare lo spunto decisivo, nonostante vari tentativi. Dall’86’ Cheddira s.v.: Non tocca palloni, tira male il rigore

Kvaratskhelia 6: Non può risolvere sempre ogni tipo di situazione, anche se prova a caricarsi la squadra sulle spalle in più di un’occasione, non trovando la giocata decisiva.

Raspadori 5: Non è la sua partita, viene ingabbiato dalla fisicità dei difensori del Modena. Prova a uscire fuori per dialogare, ma viene ben contenuto, anche quando prova a liberarsi per il tiro. Dal 66′ Simeone 5,5: La sua presenza in area dà fastidio, un po’ confusionario, ma con tanta voglia di fare. Si fa trovare pronto al momento del rigore.

Conte 6: Ha ancora tanto da fare, la preparazione è stata molto dura e infatti ciò che più manca è l’intensità. L’organizzazione del Modena mette in crisi Raspadori che tocca pochissimi palloni. Prova a vincerla nel finale con i cambi, giusti, inserendo chi potrebbe trovare la giocata decisiva. Alcuni giocano sotto ritmo e la partita diventa chiaramente difficile. Buone risposte da Rrahmani. L’esordio è più complicato del previsto anche per la preparazione non ancora smaltita.

Nico Bastone