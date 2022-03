Napoli al Mondiale: gli azzurri presenti a Qatar 2022

Va via via definendosi la lista dei partecipanti al Mondiale di Qatar 2022. L’Italia sarà l’unica Nazionale che già conquistato la Coppa del Mondo a non essere presente. Si sono concluse le qualificazioni europee, sudamericane e africane. Questa notte, invece, l’ultima giornata delle qualificazioni CONCACAF, ovvero del Centro e del Nord America, che decreteranno la posizione del Messico di Hirving Lozano nel girone. In attesa di capire se El Chucky si qualificherà direttamente o dovrà passare dai playoff, ecco quali saranno i calciatori del Napoli che andranno al Mondiale di Qatar 2022.

Kalidou Koulibaly ( Senegal ): vittoria dei Leoni della Tarenga contro l’Egitto ai calci di rigore, nonostante il difensore del Napoli abbia sbagliato il primo della serie.

( ): vittoria dei Leoni della Tarenga contro l’Egitto ai calci di rigore, nonostante il difensore del Napoli abbia sbagliato il primo della serie. Piotr Zielinski ( Polonia ): vittoria contro la Svezia per 2-0, a segno anche il centrocampista del Napoli.

( ): vittoria contro la Svezia per 2-0, a segno anche il centrocampista del Napoli. Frank Anguissa ( Camerun ): 1-2 rocambolesco contro l’Algeria e qualificazione ottenuta grazie ai gol in trasferta. Il centrocampista del Napoli era rimasto a Castel Volturno per un infortunio.

( ): 1-2 rocambolesco contro l’Algeria e qualificazione ottenuta grazie ai gol in trasferta. Il centrocampista del Napoli era rimasto a Castel Volturno per un infortunio. Dries Mertens (Belgio): ha stravinto il girone di qualificazione. Dubbi sulla sua permanenza al Napoli visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, non ancora rinnovato.

Resta da capire se Fabian Ruiz riuscirà a ricucire la frattura con Luis Enrique, che lo ha escluso dalle ultime convocazioni. In caso contrario, la Spagna -qualificata- farà a meno del centrocampista del Napoli. Mentre sembra ormai fuori dalle rotazioni Mario Rui con il Portogallo, col quale aveva vinto la Nations League 2019.

Calciatori del Napoli che non andranno al Mondiale di Qatar 2022:

Victor Osimhen ( Nigeria ): eliminato dal Ghana per la regola dei gol in trasferta: fatale l’1-1 in casa dopo lo 0-0 dell’andata

( ): eliminato dal Ghana per la regola dei gol in trasferta: fatale l’1-1 in casa dopo lo 0-0 dell’andata Eljif Elmas ( Macedonia del Nord ): eliminato dal Portogallo in virtù del 2-0 di ieri a Lisbona

( ): eliminato dal Portogallo in virtù del 2-0 di ieri a Lisbona Alex Meret , Giovanni Di Lorenzo , Matteo Politano , Lorenzo Insigne (Italia): 0-1 con la Macedonia del Nord.

, Giovanni , Matteo , Lorenzo (Italia): 0-1 con la Macedonia del Nord. Amir Rrahmani ( Kosovo ): out ai gironi di qualificazione. Ancora troppa poca roba per ambire un posto ai Mondiali.

( ): out ai gironi di qualificazione. Ancora troppa poca roba per ambire un posto ai Mondiali. Stanislav Lobotka ( Slovacchia ): qualificarsi al Mondiale è molto più complicato che farlo all’Europeo, out ai gironi.

( ): qualificarsi al Mondiale è molto più complicato che farlo all’Europeo, out ai gironi. David Ospina (Colombia): clamorosa eliminazione per i Cafeteros, sesti nel girone di qualificazione. Per Ospina vale lo stesso discorso di Mertens: ha il contratto in scadenza a fine stagione.

Nico Bastone