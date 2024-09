Napoli-Monza 2-0, le pagelle di IamNaples.it: vittoria da primato

Il Napoli batte il Monza al Maradona 2-0 grazie alle reti di Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia e torna in vetta alla classifica in solitaria per la prima volta dal 4 giugno 2023. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Caprile 6: Qualche indecisione da limare nelle uscite, dal Monza arrivano pochi tentativi che comunque vengono controllati con tranquillità.

Di Lorenzo 6,5: Nelle chiusure è sempre puntuale e offre sostegno a Politano in fase offensiva. I due si aiutano molto in entrambe le fasi.

Rrahmani 6,5: Sempre molto attivo in fase di costruzione, è sempre lì a proporre l’azione insieme ai centrocampisti, dietro è preciso ed efficace nelle chiusure insieme a Buongiorno.

Buongiorno 7: La difesa con lui ha svoltato, è sempre dentro la partita, ha una mentalità di altissimo livello e i duelli con Djuric li vince quasi tutti. Il Monza tira poco anche per i suoi interventi.

Olivera 6: Magari può esserci qualche sbavatura in alcune fasi della gara, ma partecipa attivamente all’azione offensiva a volte trovandosi anche sulla fascia opposta senza dare punti di riferimento. Dal 90′ Spinazzola s.v.

Anguissa 6,5: Corre e copre tantissimo campo, dà una bella mano a Lobotka in fase di impostazione, a volte si trova anche in posizione buona per calciare. E’ l’unica cosa che gli manca per essere un centrocampista totale.

Lobotka 7: Talmente di qualità elevata che può ricevere palloni fortissimi e fermarli con una delicatezza incredibile anche in area. Imposta il gioco e recupera una quantità indefinibile di palloni. Dal 90′ Gilmour s.v.

McTominay 6,5: Quando viene servito con la porta davanti è devastante, infatti mette sempre in difficoltà gli avversari che non riescono a tenerlo fisicamente. L’appuntamento col primo gol in campionato è rimandato.

Politano 7,5: Corre e difende come un terzino, attacca come un’ala d’altri tempi. La sua evoluzione è uno degli aspetti più positivi di quest’inizio di stagione. Trova il gol con una bella giocata. Dall’86’ David Neres 6: Sfiora il terzo gol con un bel sinistro che finisce fuori di poco

Lukaku 6,5: Il fatto che venga servito spalle alla porta non incide sul suo rendimento, anzi esalta le sue capacità fisiche facendo girare la squadra. Sfiora il gol salvato da Pablo Marì. Dall’86’ Raspadori 6: Va vicino al gol con una bella giocata in area, ma colpisce solo l’esterno della rete

Kvaratskhelia 7,5: E’ freddissimo davanti a Turati, fa solo cose positive e infatti a volte lo fermano con le cattive. Riesce a essere incisivo ogni volta che tocca il pallone e si sacrifica in fase difensiva quando la partita lo richiede. Dal 75′ Mazzocchi 6: Entra bene in partita, è fresco e può correre in avanti mettendo in difficoltà gli avversari.

Conte 8: Ha rivoltato il Napoli come solo lui sa fare, oggi si vede una squadra che ha un’anima e una mentalità di alto profilo. Il lavoro in fase di non possesso di Kvara e Politano è una delle sue vittorie, così come il recupero fisico e mentale di Anguissa. I cambi certificano ancor di più quel che vuole, ovvero freschezza al momento giusto, attitudine al sacrificio e una fase difensiva importante. I giocatori vanno forte rispetto agli avversari grazie alla preparazione estiva. Il Napoli è primo da solo dopo oltre un anno soprattutto grazie al suo lavoro.