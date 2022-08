Napoli-Monza, nuovi tagliandi disponibili: aperta la Curva B inferiore

La vittoria schiacciante contro il Verona e i nuovi acquisti hanno infiammato l’entusiasmo e la relativa caccia ai biglietti per Napoli-Monza, valida per la seconda giornata di campionato e prima partita degli azzurri allo stadio Maradona.

Nella giornata di ieri sono stati venduti tutti i biglietti disponibili su TicketOne.

Oggi, però, sono stati messi in vendita nuovi tagliandi (probabilmente messi inizialmente da parte per gli abbonati) sia per la Curva A che per i distinti.

Dopo alcune polemiche sui prezzi della Curva B superiore (giudicati eccessivi) e le numerose richieste ricevute sui social, è stata aperta la vendita dei biglietti anche per la Curva B inferiore.