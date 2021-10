Niente impegni in nazionale per Adam Ounas. L’attaccante azzurro, inizialmente convocato dalla sua Algeria, non risponderà infatti alla chiamata del ct Djamel Belmadi a causa dell’infortunio muscolare patito ieri prima di Fiorentina-Napoli. L’esterno resterà dunque a Castel Volturno per il percorso riabilitativo.