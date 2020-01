Napoli, non solo Lobotka: incastri per un secondo arrivo

Un gennaio insolitamente intenso. A differenza dal passato, il Napoli è chiamato ad intervenire nella finestra invernale dopo questi ultimi mesi disastrosi che hanno portato al cambio in panchina. La priorità è un regista, sin dall’arrivo di Gattuso, per dare un senso al ritorno al 4-3-3, ed il Napoli non s’è fatto trovare impreparato. Dopo due sessioni in cui sono stati venduti tutti i registi ed i giocatori adattabili in quel ruolo, per scelta del predecessore, il Napoli ha preferito non indugiare su Torreira, bloccato dopo il cambio di guida tecnica che ha vissuto l’Arsenal, ed è andato spedito su Stanislav Lobotka, seguito da Giuntoli già al momento dell’addio di Jorginho. L’affare è più che avviato, la distanza tra le parti s’è ridotta ad un paio di milioni – dopo il rilancio del Napoli a circa 16mln di euro più 2 di bonus – e sarebbe sorprendente un passo indietro, visto l’accordo blindato col giocatore che ha rinunciato ad altre proposte.

ALTRE DUE IDEE – Col passaggio al 4-3-3, e la permanenza di Mertens come vice-Milik o comunque alternativa nel ruolo, al momento Llorente è la terza scelta. Potrebbe essere sacrificato per un esterno mancino, da far giocare a destra a piede invertito. Caratteristiche diverse da Callejon, per un’interpretazione che Gattuso ha sempre avuto nelle sue squadre. Non a caso si fa il nome di Politano che corrisponde a questo identikit. La preoccupazione del club però riguarda la corsia mancina: Mario Rui finora non ha avuto un sostituto, per le condizioni precarie di Ghoulam, e l’adattamento di Di Lorenzo ha portato scompensi sull’altra corsia mentre Hysaj resta in uscita senza rinnovo del contratto. Il Napoli ha pensato a Ricardo Rodriguez, in uscita dal Milan, piace Leonardo Koutris, classe ’95 dell’Olympiacos in scadenza 2021, ma bisogna prima sbloccare l’addio di Hysaj e trovare una sistemazione in prestito per Ghoulam, che ha un ingaggio pesante per i club di fascia media. Una volta definito il regista, priorità per Gattuso, poi il club avrà praticamente un mese per sbloccare altre situazioni.