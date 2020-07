Napoli, non solo Under per il dopo Callejon: Bernardeschi in pole. Poi Ilicic

Non c’è solo Cengiz Under della Roma fra le ipotesi di mercato del Napoli per la sostituzione di José Maria Callejon che saluterà il club azzurro a fine stagione per scadenza contrattuale. Sono altri due, stando al Corriere dello Sport, gli altri profili che interessano il ds Cristian Giuntoli. Il primo e considerato prioritario per gli azzurri è Federico Bernadeschi, esterno della Juventus, che potrebbe approdare in Campania nell’ambito di uno scambio con Arkadiusz Milik. Il secondo, invece, è quello Josip Ilicic che già la scorsa estate è stato al centro delle idee di mercato dei partenopei salvo poi arrendersi alla volontà dello sloveno di essere ancora protagonista a Bergamo con l’Atalanta.