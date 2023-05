Napoli, nuovo nome per il sostituto di Kim: i dettagli

Il Napoli deve iniziare a pensare ad un possibile sostituto di Kim qualora il coreano dovesse andare via al termine della stagione. Forte l’interesse di alcune squadre di Premier League, che sarebbero disposte a pagare la clausola rescissoria per portare Kim lontano da Napoli. Come riportato da TMW,la dirigenza azzurra starebbe pensando a Scalvini:

“Sono già iniziati i contatti sia con la Dea che con l’entourage del giocatore. Tutto è ancora in fase preliminare ma la trattativa potrebbe prendere il via in modo concreto già nelle prossime settimane. E’ chiaro che poi, oltre a Scalvini, il Napoli potrebbe andare a muoversi per la difesa anche su un elemento di ulteriore esperienza se dovesse muoversi qualcosa (Ostigard?) in uscita”