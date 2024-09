Napoli-Palermo 5-0, le pagelle di IamNaples.it: festival del gol al Maradona

Si è conclusa 5-0 la partita tra Napoli e Palermo, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. A segno Ngonge con una doppietta, Juan Jesus, David Neres e McTominay. Agli ottavi i ragazzi di Conte sfideranno la Lazio. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Caprile 6: Il Palermo riesce a creare dei pericoli anche per un’indecisione in uscita del portiere azzurro che non porta conseguenze. Viene sorpreso sul tiro di Brunori che colpisce il palo.

Mazzocchi 6: Lund gli dà molto fastidio soprattutto nel primo tempo, dove arrivano dei cross molto insidiosi. Perde diversi uno contro uno che condizionano la sua gara.

Rafa Marin 6: Non proprio un esordio perfetto, sbaglia qualche passaggio di troppo, è poco sicuro in certe situazioni, ma ha la qualità per crescere.

Juan Jesus 6,5: Brunori è un attaccante di tutto rispetto e gli crea delle difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Trova il gol con uno stacco di testa importante.

Spinazzola 6,5: Riesce sempre a dare una mano in fase offensiva, è protagonista di alcune serpentine interessanti in avvio. Non commette errori e aiuta Juan Jesus dietro.

Gilmour 6,5: Si propone sempre ai due centrali e a Lobotka per offrire una soluzione in più. Nello stretto dimostra di avere grande qualità.

Lobotka 6,5: Per l’occasione capitano, ha il centrocampo in mano e gestisce la partita come meglio crede riuscendo a capire i momenti della gara. Dal 57′ Anguissa 6: Il fatto che sia un giocatore diverso si vede dall’atteggiamento, quando sbaglia si fa 50 metri di corsa all’indietro per chiudere.

David Neres 7,5: Torna poco in difesa ad aiutare Mazzocchi, ma in avanti è devastante. Giocate sopraffine e di qualità, sigla l’assist a Juan Jesus da corner e segna un bel gol, il primo in maglia azzurra. Dal 76′ Kvaratskhelia s.v.

Raspadori 6: Parte più sulla sinistra per poi accentrarsi, a volte è macchinoso e commette degli errori che non si addicono alla sua qualità. Dal 76′ McTominay 7,5: Giocatore totale, pochi istanti per il primo gol col Napoli, ha il fuoco dentro e si vede anche per l’incrocio dei pali colpito dalla distanza.

Ngonge 7,5: Si mette in mostra segnando due bei gol con la complicità di Sirigu. Quando parte palla al piede la difesa del Palermo fatica a prendergli le misure e crea sempre dei pericoli. Dal 57′ Zerbin 6: Svolge bene le due fasi dando una mano in fase difensiva e offensiva correndo molto sulla fascia.

Simeone 6: Non ha grosse occasioni per fare male, ma potrebbe costruirsi meglio i palloni che gli arrivano. Un po’ macchinoso, può migliorare, ma lotta senza sosta con i difensori. Dal 76′ Lukaku 6,5: Entra e sigla l’assist per McTominay, grande impatto sulla gara.

Conte 7: Rivoluziona la formazione dando spazio a chi ha giocato meno. Riceve risposte positive da Gilmour, David Neres e Ngonge su tutti. Ma in linea generale è difficile trovare qualcuno che non abbia fatto vedere cose buone. E’ chiaro che la formazione titolare è un’altra, però per la gestione della rosa è stata una partita importante. Anche perché il 5-0 è un risultato che lascia poco spazio alle interpretazioni, anche per alcune indecisioni dei singoli. Ha a disposizione un attacco di altissimo profilo, l’entrata dei titolari nel finale certifica ancor di più le potenzialità di una squadra che ha ancora margini di miglioramento. I primi gol di Ngonge, Neres e McTominay non possono che aiutare.

Nico Bastone