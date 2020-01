Napoli-Perugia, arbitra Massimi: esordio al San Paolo per il primo arbitro molisano nel calcio dei grandi

Domani alle 15:00 il Napoli affronterà il Perugia negli ottavi di finale di Coppa Italia. I partenopei, come altre sette teste di serie, sono entrati nella competizione partendo già dal tabellone principale, mentre il Perugia ha dovuto battere al secondo turno la Triestina, al terzo turno una squadra di Serie A come il Brescia e al quarto turno il Sassuolo al Mapei Stadium. Con questo ottimo cammino il Grifo si è guadagnato la sfida contro i ragazzi di Rino Gattuso, sconfitti nell’ultimo turno di Serie A dalla Lazio. Per il Napoli sono arrivate tre sconfitte consecutive in casa contro Bologna, Parma e Inter, ciò non accadeva da venti anni.

L’arbitro della gara sarà Luca Massimi, classe ’88, nativo di Termoli. Si tratta di un arbitro molto giovane, arrivato da poco nel calcio dei grandi. Nel corso della sua carriera ha arbitrato una finale di Coppa Italia di Serie D, tra Pomigliano e Ponte San Pietro Isola e vinto il premio Sportilia 2017, consegnato da Marino Bartoletti. L’anno dopo, ha vinto anche il premio Luca Colosimo, come miglior arbitro della Serie C, non a caso ha anche arbitrato la finale di playoff tra Siena e Cosenza. La scorsa stagione è arrivato l’esordio in Serie A, in un Samp-Cagliari terminato 1-0 grazie a un gol di Quagliarella su calcio di rigore, partita che lo ha reso il primo arbitro molisano della storia del calcio a esordire in massima serie.

