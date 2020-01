Napoli-Perugia, buona risposta dal San Paolo per il match di Coppa Italia

Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli – Perugia di Coppa Italia e per Napoli – Fiorentina di campionato che si disputeranno rispettivamente il 14 Gennaio 2020 ore 15.00 ed il 18 Gennaio 2020 ore 20.45 al San Paolo. Nonostante il momento poco felice che vive la piazza azzurra, c’è stata una buona risposta da parte del pubblico azzurro, anche grazie ai prezzi praticati. Buona l’affluenza per Curva B, Distinti e Tribune.

Di seguito prezzi e dettagli diffusi dal club azzurro:

PREZZI – Napoli vs Perugia prezzi ordinari (per chi acquista solo questo evento)

Tribuna Posillipo € 14,00

Tribuna Nisida € 10,00

Tribuna Family € 8,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 7,00

Curve € 5,00 – Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Napoli vs Perugia “promo ticket” e “promo abbonato” – Tariffa applicabile a coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli vs Fiorentina e per gli abbonati della stagione 2019.20.

Tribuna Posillipo € 2,00

Tribuna Nisida € 2,00

Distinti € 2,00

Curve € 2,00.

Napoli vs Fiorentina prezzi ordinari

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 15,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00