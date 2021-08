Napoli-Pescara 4-0, le pagelle di IamNaples.it: Insigne gioia per gli occhi, che impatto di Ounas

Altra vittoria del Napoli in amichevole, per quello che è l’ultimo test prima dell’inizio del campionato. Un 4-0 mai in discussione contro il Pescara. Termina così il ritiro di Castel di Sangro, secondo della stagione dopo quello di Dimaro. Tra una settimana l’esordio al Maradona contro il Venezia, insieme ai tifosi che torneranno a ripopolare gli stadi in tutta Italia. Oggi molto bene Insigne.

MERET 6: La prima parata è all’8′ su un tiro da lontano. Viene salvato dalla traversa colpita da Frascatore di testa. Rischia poco per il resto del primo tempo, ma dimostra di essere migliorato coi piedi negli ultimi anni. DAL 45′ Ospina 6: Come il suo compagno di reparto rischia pochissimo, limitandosi a comandare Rrahmani e Koulibaly.

DI LORENZO 6: Resta spesso bloccato componendo una difesa a tre con Koulibaly e Rrahmani con Mario Rui che si alza. In fase offensiva si propone poco, ma il senso della posizione c’è. Traspare sempre più sicurezza da quando è tornato Campione d’Europa. DAL 64′ Zanoli 6: Pur essendo destro naturale gioca sulla sinistra, svolgendo gli stessi compiti affidati a Di Lorenzo.

RRAHMANI 6: Spalletti lo guida come se avesse il joystick. Si dimostra anche oggi un buon compagno di reparto del senegalese. Una carta da poter utilizzare quando manca Manolas.

KOULIBALY 6,5: Strapotere tecnico e fisico nelle chiusure e nell’impostazione di gioco. Anche quando i suoi compagni commettono sbavature, riesce a contrastare con qualità. E’ il top player della squadra, gli attaccanti avversari temono la sua presenza.

MARIO RUI 6: Si propone sempre offrendo una soluzione ai centrocampisti e a Insigne, proponendo anche giocate di qualità. In fase difensiva, però, commette degli errori e riceve una mano da Koulibaly. DAL 45′ Malcuit 6,5: Entra e si posizione sulla destra con Di Lorenzo a sinistra. La sua diventa la fascia ‘offensiva’. Dialoga bene con Ounas e serve a Zedadka l’assist per il gol.

ELMAS 6,5: Guadagna il rigore per il fallo di Drudi dopo aver scartato il portiere. Ma spreca davanti a Radaelli una grande occasione cercando l’assist per Fabian fermato da Nzita. Nel primo tempo si inserisce di più rispetto alla ripresa, mettendosi al fianco di Gaetano. DAL 77′ Machach 6: Gioca bene da mezzala offensiva dando quella verve che serviva dopo che il macedone era apparso giustamente stanco

LOBOTKA 6: Non una cattiva prova, ma appare un po’ in ombra e sceglie in modo sbagliato come proseguire l’azione. Potrebbe rischiare di più la giocata anche perché ne ha la possibilità. DAL 45′ Gaetano 6,5: Primi minuti da play -non è il suo ruolo- ma i movimenti sono quelli giusti. Con l’ingresso di Palmiero ha più libertà di esprimersi. Meriterebbe fiducia, dimostra di saperci stare dentro.

FABIAN RUIZ 6,5: Rispetto ai suoi compagni di squadra è quello che dà più qualità alla manovra offensiva. I suoi passaggi sono di caratura superiore, nonostante non sia in condizione. DAL 64′ Palmiero 6: Spalletti lo manda in campo e si piazza davanti alla difesa, dando libertà a Gaetano mezzala, giocando a uno massimo due tocchi.

POLITANO 6,5: Dopo uno scambio con Fabian serve dentro Insigne che taglia con una gran palla rasoterra. Punta spesso l’uomo. Per lui un buon primo tempo, quella palla per il 24 è l’apice. DAL 45′ Ounas 7: Dà subito vivacità andando via sulla destra, trovando anche un bel gol. Ogni volta che tocca il pallone crea un’occasione da gol, salta quasi sempre l’uomo anche se in alcune occasioni si perde nelle giocate.

OSIMHEN 6,5: Segna il gol dell’1-0 intorno al quarto d’ora, concretizzando l’assist di Insigne e battendo l’incolpevole Radaelli. Sfiora lo doppietta dopo esser scappato via in velocità per tutta la metà campo avversaria. L’impressione è che possa sempre creare un pericolo anche rincorrendo una palla quasi persa, ma sbaglia troppi gol davanti alla porta. DAL 64′ Petagna 6: Lavora bene spalle alla porta, ma quando si trova davanti a Sorrentino lo colpisce. Letteralmente.

INSIGNE 7,5: Si destreggia bene tra gli avversari, smistando il pallone per gli scatti in profondità di Osimhen, a cui serve l’assist del vantaggio. Segna su rigore il gol del 2-0. Quando entra dentro il campo e dialoga con Fabian e gli altri è una gioia per gli occhi, svaria su tutto il fronte offensivo. DAL 77′ Zedadka 6,5: Entra e si toglie la soddisfazione di segnare dopo un minuto.

SPALLETTI 6: Forse sarà proprio questa la formazione titolare del Napoli all’esordio contro il Venezia. In attesa di capire le condizioni di Manolas e Zielinski. Il primo gol di Osimhen è una giocata provata e riprovata in allenamento. Tira fuori Lobotka dopo un primo tempo un po’ in affanno, concedendo minuti e fiducia a Gaetano. Per ora non ha a disposizione una squadra completa.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-3): Meret (46′ Ospina); Di Lorenzo (64′ Zanoli), Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (46′ Malcuit); Elmas (77′ Machach), Lobotka (46′ Gaetano), Fabian Ruiz (64′ Palmiero); Politano (46′ Ounas), Osimhen (64′ Petagna), Insigne (77′ Zedadka). A disp. Idasiak, Ospina, Malcuit, Zedadka, Palmiero, Zanoli, Machach, Ounas, Petagna, Gaetano. All. Spalletti.

PESCARA (3-4-3): Radaelli (46′ Sorrentino); Cancellotti, Drudi, Frascatore (58′ Veroli); Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita (58′ Rasi); D’Ursi, Milos (77′ Belloni), Marilungo (46′ Chiarella). A disp. Sorrentino, Di Gennaro, Longobardi, Rasi, Valdifiori, Ingrosso, Veroli, Chiarella, D’Aloia, Belloni. All. Auteri.

MARCATORI: 9’ Osimhen (N), 18’ Insigne (r) (N), 48′ Ounas (N), 78′ Zedadka (N).

Arbitro: Sig. Miele

Assistenti: Sig, Di Vuolo, Sig, Muto