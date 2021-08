Napoli Primavera-Afragolese 1-3: avvio positivo, sconfitta in rimonta

Questa mattina un altro test pre-campionato per il Napoli Primavera, dopo la sconfitta contro la Turris di inizio agosto allo stadio Liguori. E’ la prima partita dopo l’addio di Stefano Stefanelli, andato alla Pistoiese -ex club di Frustalupi, esonerato dopo dodici partite-. Un avvio positivo per gli azzurrini, che trovano il vantaggio grazie alla rete di Ambrosino al 6′. In evidenza anche Saco, centrocampista francese classe 2002 in prova. Ripresa a tinte rossoblu, con il pareggio trovato dall’autogol di Hysaj propiziato da Celiento. E’ proprio quest’ultimo che serve l’assist a Caso Naturale per l’1-2. Il tris, per l’1-3 finale, è firmato da Luigi Liguori, ex prodotto del settore giovanile del Napoli. Il debutto in Primavera 1 sarà a Bologna il 28 agosto.

Formazioni ufficiali:

Napoli: Pinto; Barba, Hysaj, Costanzo; Acampa, Vergara, Iaccarino, Saco, Di Dona; Cioffi, Ambrosino. A disp. Provitolo, Baietti, Rossi, Gioielli, Pontillo, Giannini, De Pasquale, Spavone, D’Angelo, D’Agostino, Marranzino, Pesce, Longobardi, Scognamiglio. All. Frustalupi.

Afragolese: Romano, Sicuro, Cassandro, Di Girolamo, Cordato, Tarascio, Marzullo, Miceri, Caso Naturale, Longo, Celiento. A disp. Diodati, Mariano, Forte, De Marzo, Galletta, Carrotta, Silvestro, Liguori, Modu Fayer, Romeo. All. Agovino.