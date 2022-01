Napoli Primavera, anche Coli Saco doveva partire per Torino ma il calciatore è positivo al Covid-19

Coli Saco, centrocampista della Primavera classe 2002 del Napoli, è risultato positivo al Covid all’ultimo momento. Il giocatore era infatti pronto a volare per Torino con la prima squadra per affrontare la Juventus, ma è stato fermato dall’esito del tampone. Il centrocampista ex Milan ha svelato il tutto in un post sui social: “Questo periodo è crudele, non capisco perché sono positivo all’ultimo minuto ma è la vita, accetto il mio destino, credo in Dio e penso che non fosse il momento per me di debuttare in Serie A, grazie a tutti per i vostri messaggi. Tornerò più forte”.