Napoli Primavera, due acquisti: arrivano Bony e Lamine

Il Napoli Primavera ieri ha conosciuto il proprio girone della Youth League. Le squadre che affronterà sono Ajax, Liverpool e Rangers. Un gruppo complicatissimo che vede gli azzurrini sfavoritissimi, vista la differenza tecnica enorme che c’è con le altre squadre, Ajax e Liverpool soprattutto.

Dopo la sconfitta contro il Lecce per 2-0, strameritata per quanto visto il campo, alcuni giocatori della Primavera sono andati al Maradona con la prima squadra per l’amichevole con la Juve Stabia e si sono tutti ben comportati, mettendosi in mostra fornendo una bella prestazione. Oggi, invece, è arrivata la prima vittoria della stagione contro i pari età del Cesena. A segno sono andati Spavone e Iaccarino, in campo dal 76′ mercoledì con la prima squadra.

Il Napoli Primavera sarà poi rinforzato con due acquisti: uno Landry Boni, centrocampista offensivo ivoriano classe 2004 prelevato dal Milan dove la scorsa stagione era in Under 18. L’altro è Lamine, terzino destro senegalese anche lui 2004, al primo tesseramento, che si è già allenato in questi mesi con la Primavera.