Il campionato Primavera 1 per il Napoli era iniziato con una vittoria per 1-2, ma con una notizia molto brutta per la formazione di Nicolò Frustalupi. Gennaro Iaccarino, centrocampista classe 2003, aveva rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Secondo quanto appreso dalla redazione di IamNaples.it, il giocatore quest’oggi ha ricevuto l’idoneità dallo staff medico a tornare in campo. E potrebbe essere tra i convocati già per la partita contro il Torino di domenica al Piccolo di Cercola.

Per il Napoli si tratta di un recupero molto importante, anche per la situazione in classifica in cui versa la formazione di Frustalupi, alla ricerca della salvezza. Iaccarino aveva dato un contributo significativo nella scorsa stagione in Primavera 2, disputando 17 partite tra campionato e coppa e siglando 1 gol e 2 assist.