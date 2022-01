Nuovo arrivo per il Napoli Primavera. Luca Mihai, infatti, come riportato da 1000cuorirossoblu.it, ha rescisso il contratto con il Bologna per iniziare una nuova avventura in maglia azzurra. Il classe 2003, rumeno, era passato agli emiliani dopo il fallimento del Chievo. Dopo l’arrivo dal Genoa di De Luca, ma che era in prestito alla Ternana in Primavera 2, Mihai rappresenta un altro rinforzo per il team guidato da mister Frustalupi.