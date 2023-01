Napoli Primavera, preso Cedric Koffi dalla Roma

Si muove il mercato della Primavera del Napoli. Dopo aver battuto i pari età della Juventus ai calci di rigore in Coppa Italia, la squadra di Nicolò Frustalupi vedrà rinforzarsi con un nuovo giocatore. Si tratta di Cedric Koffi, che arriva a titolo definitivo dalla Roma, il prossimo avversario degli azzurrini ai quarti di Coppa. E’ un classe 2004, ivoriano, che agirà come seconda punta partendo da sinistra o anche tra le linee, per puntare la porta con il destro, il suo piede forte. Alla Roma, Koffi ha giocato molto poco in questa prima parte di stagione: soltanto 51′ collezionati, con un assist a referto contro il Cesena.

Il Napoli lavora anche ad alcune operazioni in uscita. Domenico Di Dona, esterno destro classe 2004, qualche giorno fa è andato al Nola, nel girone G di Serie D. Mentre De Pasquale, centrocampista offensivo classe 2004, andrà a giocare in prestito all’Avellino in Primavera 3.