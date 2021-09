Scugnizzeria in the World – Gaetano e Zerbin rispondono ancora presente

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto nell’ultimo fine settimana:

Serie A, Empoli-Sampdoria 0-3 (Luperto)

Primo successo stagionale, prima vittoria con D’Aversa in panchina e primi gol per Ciccio Caputo, il colpo di mercato che ha animato l’ultimo giorno di trattative in questa estate senza grandi sussulti. Per la Sampdoria un pomeriggio perfetto. Un 3-0 meritato per la differenza di valori vista in campo, nonostante un inizio di gara molto incoraggiante per i padroni di casa, che non hanno però capitalizzato quanto erano riusciti a creare. Cattiva prestazione, come per tutta la squadra toscana, per Luperto.

Coppa d’Ungheria, Nyreigyhaza-Honved Budapest 1-5 (Machach)

Goleada per l’Honved che accede al quarto turno della Coppad’Ungheria. Machach ha giocato l’ultima mezz’ora della gara sull’0-3 per la squadra.

Serie B, Como-Frosinone 0-2 (Zerbin)

Bella vittoria in trasferta per il Frosinone che espugna Como grazie alle reti di Rohden e Garritano.

Buona prova per il giocatore di proprietà Napoli Alessio Zerbin, in campo per 70 minuti di gioco.

Serie B, Brescia-Crotone 2-2 (Contini)

Il Brescia può mangiarsi le mani. Perché la partita pareva in cassaforte. In vantaggio per 2-0, la Leonessa lascia che il Crotone prima la riapra e poi raggiunga il pareggio, in mischia. Vanificati dalla doppietta di Mulattieri i gol di Léris e Moreo. Contini è rimasto in panchina per tutto il match

Serie B, Perugia-Cosenza 1-1 (Palmiero)

Pari al Curi tra Perugia e Cosenza. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 51′ con Rosi, ma i calabresi sono riusciti a pareggiare con la rete siglata da Situm al 67′. Palmiero è stato espulso per doppia ammonizione.

Serie B, Parma-Cremonese 1-2 (Gaetano)

Clamorosa vittoria della Cremonese che vince a sorpresa ed espugna Parma con il risultato di 2 a 1. Decidono le reti di Fagioli e Vido mentre non basta ai ducali la rete di Mihaila.

Ottanta minuti di gioco ed un’ottima prova per il calciatore di proprietà azzurra Gianluca Gaetano.

Serie C, Pistoiese-Reggiana 0-2 (Mezzoni)

Sconfitta in casa per la Pistoiese contro la Reggiana, che s’impone 0-2 al Melani. Decisive le reti di Rosafio nel primo tempo e Lanini a pochi minuti dalla fine. Francesco Mezzoni, centrocampista del Napoli in prestito alla Pistoiese, non ha preso parte alla gara.

Serie C, Paganese-Taranto 2-1 (Labriola)