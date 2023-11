Napoli Primavera, Tedesco: “Dobbiamo voltare pagina e recuperare energie mentali per la prossima”

Andrea Tedesco, allenatore del Napoli Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di IamNaples.it dopo la sconfitta in Youth League contro il Real Madrid per 6-0:

“Difficile commentare, mi dispiace per le persone allo stadio. È mancata un po’ di cattiveria nel primo tempo. Bisogna recuperare le energie mentali per la prossima. In campo internazionale non dobbiamo aspettarci che l’avversario si fermi e dobbiamo crescere anche in questo. C’erano 5 giocatori freschi dentro e bisognava essere cauti in alcune situazioni. Ora dobbiamo voltare pagina.

Sono due competizioni diverse e una non deve influire sull’altra. Un campionato ci sono posizioni in classifica da recuperare. Abbiamo lasciato a casa giocatori per farli recuperare, sperando di avere ragione alla fine di questo tour de force.

Qualche botta D’Angelo e Peluso l’hanno presa, per Borriello solo crampi. Gli altri sono tutti ok, anche D’Avino. Quando sei sotto stress può accadere. Con il risultato così si mette lo stress mentale che può incidere. Domani valuteremo con i giocatori al campo con i dottori se qualcuno si porterà qualche affaticamento. Per il momento nessun segnale”.