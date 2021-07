Napoli-Pro Vercelli 1-0, le pagelle di IamNaples.it: Osimhen goleador; bene Zedadka

Il Napoli ha giocato e vinto contro la Pro Vercelli nella seconda amichevole della prima parte di preparazione estiva. Sul Campo Sportivo di Carciato, decisivo il gol di Victor Osimhen nel primo tempo con un colpo di testa. Da segnalare l’infortunio al ginocchio per Diego Demme dopo un fallo a centrocampo di Comi. Buone risposte della squadra a Spalletti nel secondo test del precampionato.

CONTINI 6,5: Nel primo tempo il suo unico intervento è sul tiro di Rolando, che supera Koulibaly. Molto tranquillo nel giocare coi piedi, spesso riesce a creare occasioni servendo direttamente Osimhen in profondità. DAL 72′ IDASIAK 6: La Pro Vercelli non arriva mai a tirare in porta, si distingue solo per una buona uscita su un cross alto.

ZANOLI 6: Buona prova del terzino destro, attento in fase difensiva e propositivo in quella offensiva, seppur molto meno rispetto a Mario Rui. DAL 72′. MALCUIT 6: Minuti da mettere nelle gambe per il terzino destro, che negli ultimi giorni ha svolto lavoro personalizzato. L’obiettivo di Spalletti è recuperarlo visto che sarà il vice Di Lorenzo.

RRAHMANI 6: Come il suo compagno di reparto, fa buona guardia sugli attaccanti della Pro Vercelli. In particolare, resta dietro in copertura quando Koulibaly buca l’anticipo. DAL 72′ MANOLAS 6: Stesso discorso per Luperto, prova non giudicabile al 100%. Ha pochi minuti nelle gambe e si vede, dopo i giorni di allenamento personalizzato.

KOULIBALY 6: Comanda molto bene la difesa uscendo spesso in anticipo. Viene superato da Rolando nell’unica chance per la Pro Vercelli. Da lui inizia l’azione dal basso, nella ripresa partecipa a una sorta di ‘corrida’ venutasi a creare a centrocampo, commettendo fallo su Comi. DAL 62′ LUPERTO 6: Entra in una fase della partita dove le squadre sono stanche e i titolari vengono sostituiti. La squadra piemontese non si avvicina mai dalle parte di Contini prima e Idasiak poi.

MARIO RUI 6: Agisce molto in fase offensiva, anche se la scelta delle sue giocate non sempre è di qualità. In difesa. Dialoga bene coi compagni. DAL 62′ COSTA 6: Resta molto basso in una fase della gara nervosa con alcuni elementi della sua squadra fuori condizione.

LOBOTKA 6: Buon pressing dello slovacco, che perde il suo compagno di reparto intorno al quarto d’ora. Con Folorunsho gioca bene, gestisce il gioco di prima dialogando coi compagni, spesso abbassandosi di più rispetto all’ex Reggina. DAL 62′ GAETANO 5,5: L’impatto sulla partita non è dei migliori, resta fuori dal gioco fino alla fine del match.

DEMME S.V.: Subisce un colpo molto duro da Comi intorno al 16′, resta a terra dolorante e soccorso dallo staff medico. Viene sostituito da Spalletti accompagnato dallo staff medico. DAL 19′ FOLORUNSHO 6: Viene richiamato da Spalletti: “Folo, resta più basso!”. Col centrocampista che deve restare in asse con Lobotka e non in linea. Alla fine i due si alternano. Dice la sua sui contrasti a centrocampo e nei lanci sulle fasce.

POLITANO 6: Rientra spesso sul sinistro cercando la sua giocata con il gol sul palo lontano. Tanta rapidità nelle gambe nel primo dribbling, ma poca precisione nella conclusione verso la porta di Tintori. I suoi tiri finiscono sempre fuori. Mette Osimhen in condizioni di segnare ma il nigeriano spreca. DAL 62′ MACHACH 5: Il suo ingresso dà poca verve al reparto offensivo, anzi. Si addormenta nell’occasione di segnare il secondo gol.

OUNAS 6,5: Da trequartista duetta con Osimhen che lo serve per il vantaggio del Napoli dopo soli 12′. E’ Masi a salvare sulla linea. Positiva la prova dell’algerino, apparso in un buon stato di forma vista la sua piccola statura. DAL 72′ ZIELINSKI 5: E’ completamente fuori forma e si vede quando entra in campo. Spalletti gli concede poco più di 15′ per testarlo e iniziare a mettere minuti nelle gambe.

ZEDADKA 6,5: Offre spesso una soluzione alla manovra azzurra proponendosi e saltando l’uomo con facilità. Colpisce in palo ben imbeccato da Osimhen al 34′. Con l’ingresso di Machach si sposta sulla fascia destra, perde di lucidità nel corso della ripresa. Ha dei crampi al 79′ per l’eccessivo sforzo fisico.

OSIMHEN 7: Porta in vantaggio i partenopei al 26′ grazie a un ottimo colpo di testa su assist di Rrahmani. Molto bene quando punta la porta, spesso riesce a superare l’uomo inducendo al fallo Masi. Supera in velocità lo stesso difensore ex Juve ma non riuscendo a battere nuovamente Tintori. Tanti scatti del centravanti nigeriano, che nel finale di primo tempo s’innervosisce coi suoi compagni, colpevoli di lasciarlo troppo solo. Si innervosisce troppo spesso nonostante gli interventi regolari degli avversari. DAL 62′ CICIRETTI 6: Si comporta bene da prima punta, andando in pressing e sfiorando il gol in un paio di occasioni.

SPALLETTI 6: Costretto a perdere il suo ‘Pizarro’ intorno ai 20′, manda in campo Folorunsho che gli dà buone risposte. Legge bene la gara, puntando sui calciatori più in forma rispetto ai decondizionati Manolas, Malcuit e Zielinski, entrati nella ripresa. Il suo Napoli costruisce, ma concretizza poco per degli errori individuali sotto porta. Le basi iniziano a esserci.