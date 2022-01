Il Napoli non potrà usare nemmeno Zielinski, Lobotka e Rrahmani nella sfida di domani contro la Juventus. Nonostante sia appena atterrata a Torino Caselle, la squadra rischia di essere ancora più in emergenza di quanto previsto. L’ASL Napoli 2 Nord ha identificato nei tre come persone con contatti stretti con positivi che, pur vaccinati, non hanno la dose booster e la seconda dose già avuta da più di 120 giorni. I tre devono osservare un periodo di quarantena.