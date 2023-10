Napoli-Real Madrid 2-3, le pagelle di IamNaples.it: ottima prova di Natan e Zielinski; Anguissa ingenuo

Termina con una sconfitta per il Napoli la partita contro il Real Madrid. Al vantaggio iniziale di Ostigard, ha risposto prima il gol di Vinicius e poi quello di Bellingham. Grande reazione dei partenopei che ha trovato il 2-2 con Zielinski su rigore. Decisiva l’autorete di Meret su un bellissimo tiro di Valverde. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Bravo a opporsi ai tiri di Rodrygo e Vinicius. Non può nulla sui primi due gol. Sul tiro di Valverde è sfortunato per l’autogol, ma la leggera deviazione di Olivera influisce molto.

Di Lorenzo 6: Errore fatale sul gol di Vinicius, che forse condiziona l’umore di tutta la squadra. Dopo si riprende, giocando un’ottima partita in difesa e anche in fase offensiva. E’ forse il primo errore da quando è arrivato al Napoli.

Ostigard 6,5: Sblocca la gara facendo esplodere lo stadio con un bellissimo colpo di testa. Nel gioco aereo le prende tutte. Bellingham lo salta in occasione del primo gol, difficile però fare di più contro la tecnica e la velocità di questi campioni.

Natan 7: Zero errori da parte del difensore brasiliano, anche quando fa partire l’azione dal basso. Dalla sua spalla nasce il primo gol. Partita di personalità. Si prende un giallo per un fallo tattico, molto intelligente.

Olivera 6,5: Soffre nel primo tempo, dove sta troppo basso. Ma nella ripresa, in cui 20-25′ straordinari del Napoli, è uno dei migliori. Corre senza sosta avanti e indietro dando una soluzione in più a Zielinski e Kvara.

Anguissa 5,5: Non bene nel primo tempo, dove non riesce a fermare Bellingham non pensando nemmeno di tirargli la maglietta prendendosi un giallo. Prova a riprendersi, ma la partita nel complesso non è positiva. Dall’88’ Cajuste s.v.

Lobotka 6: Tanto lavoro per limitare i centrocampisti del Real Madrid, prova a dare velocità al gioco, ma non ci riesce sempre e non per colpa sua. Però nel complesso prova positiva, soprattutto nella ripresa. Dall’88’ Simeone s.v.

Zielinski 7,5: Tanta roba, quando il Napoli alza il ritmo c’è sempre il suo zampino. Mette in difficoltà tutti quelli che lo marcano, trovando corridoi che non esistono. Si assume la responsabilità di un rigore pesantissimo. Dal 75′ Raspadori 5,5: Non riesce a trovare la posizione per fare male, anche lui come Elmas non riesce a incidere.

Politano 6,5: Ottimo primo tempo, dove risulta uno dei migliori, mettendo in grande difficoltà Camavinga. Cerca anche il gol, ma è impreciso quando deve calciare. Dal 70′ Elmas 5,5: Diversi spunti interessanti, capita nel momento della partita in cui era difficile incidere.

Osimhen 6,5: Lotta con Rudiger e Nacho, si guadagna un rigore preziosissimo e ha anche una bella occasione per segnare, ma Kepa respinge il pallone.

Kvaratskhelia 6,5: Interpreta bene la gara, quando il Napoli cala lui ha pochissimo sostegno. La riscossa della ripresa nasce dalla sua fascia. Sfiora il gol con un tiro clamorosamente forte.

Rudi Garcia 6,5: Legge bene la partita. Si affida alle certezze del Napoli dal primo minuto, la sua squadra quando gioca a calcio mette sempre in difficoltà il Real Madrid, da qui nasce il gol del vantaggio. Dopo l’errore del più infallibile di tutti, Di Lorenzo, il Napoli va in difficoltà e subisce due gol. Sul secondo, Anguissa non annusa il pericolo e Bellingham ha troppo spazio per farsi tutto il campo. Nella ripresa la sua squadra si carica e mette sotto i Blancos, trovando il 2-2, ma non il vantaggio. Il gol decisivo è un tiro dalla distanza deviato che colpisce la traversa e poi il portiere. L’atteggiamento è quello giusto, coraggioso. Prova coi cambi a risolverla nel finale, senza riuscirci, mettendo dentro diversi giocatori offensivi. Per fare risultato contro il Real Madrid serve la partita perfetta, giocando bene 90′. Il Napoli non ce l’ha fatta.

Nico Bastone