Napoli, ricorso respinto. Il giudice ha posto anche un tassello in vista del giudizio del Coni

La Corte federale d’Appello ha respinto il ricorso del Napoli in merito al 3-0 a tavolino in favore della Juventus e al punto di penalizzazione inflitto alla squadra di Gattuso. Per il giudice il comportamento azzurro è stato volto a creare un “alibi per non giocare”, fatto che ha scatenato le ire del club di De Laurentiis che avrà comunque a disposizione altri gradi di giudizio per provare a far valere le proprie ragioni. Nascosto fra le righe delle motivazioni però, spiega la Gazzetta dello Sport, il giudice Sandulli ha voluto mettere un tassello anche in vista del prossimo grado di giudizio, citando direttamente il Coni: “Preliminarmente si intende ribadire, anche in questa sede, un principio più volte affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (cfr., da ultima decisione n. 56/2018): ‘il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo’”.