Torna alla vittoria il Napoli al San Paolo contro la Roma e lo fa in un momento in cui era importante rialzarsi dopo la sconfitta di Bergamo. Il gol di Insigne consegna i tre punti ai partenopei, che non vincevano in casa contro i giallorossi dal 1 novembre 2014, quando in panchina sedeva Rafa Benitez e in gol andarono Higuain e proprio Callejon. Né con Sarri, né con Ancelotti, il Napoli era riuscito a trovare la vittoria con la Roma, sempre imbattuta al San Paolo fino a oggi.