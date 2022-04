LIVE – Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: out Zielinski, riecco Anguissa

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli: Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Lozano, Osimhen, Insigne

Romq: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della gara tra Napoli e Roma. Azzurri obbligati a vincere per cercare di puntare allo Scudetto, ma lo dovranno fare contro una squadra di Mourinho in forma per gli ottimi risultati degli ultimi mesi (CLICCA QUI PER LA PREVIEW DELLA GARA)