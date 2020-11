Dopo la vittoria contro il Rijeka, il Napoli vuole tornare al successo in casa anche in campionato. A Fuorigrotta non si vince in serie A dal 17 ottobre, precisamente 42 giorni fa, nel magico pomeriggio contro l’Atalanta. La serata ha un peso significativo anche per il ricordo di Diego Armando Maradona prima del calcio d’inizio e al minuto numero dieci.

La Roma ritrova Dzeko: Cristante s’abbassa in difesa

Arriva la Roma che è una delle squadre più in forma del campionato, reduce da cinque vittorie consecutive e ancora imbattuta sul campo, l’unica sconfitta è arrivata a tavolino contro il Verona per il caso Diawara, l’errore nella compilazione della lista. “Ho guardato tutte le loro partite, sono forti e coraggiosi. Mi aspetto una gara difficile perchè anche quando hanno perso non meritavano di farlo”, così Fonseca ha parlato del Napoli. Ritorna Dzeko, guarito in settimana dal Covid 19, il centravanti bosniaco ha nel San Paolo uno stadio in cui si esalta, ha realizzato quattro gol contro il Napoli, tutti a Fuorigrotta, non è mai andato a segno all’Olimpico. Fonseca ha recuperato anche Mancini e Ibanez in difesa mentre Smalling non ce l’ha fatta a rientrare tra i convocati. Nel reparto arretrato dovrà comunque abbassarsi Cristante con Mancini e Ibanez a completare la retroguardia, Karsdorp e Spinazzola saranno gli esterni, Veretout e Lorenzo Pellegrini agiranno in mediana, Pedro e Mkhitaryan si muoveranno sulla trequarti a sostegno del centravanti Dzeko. La Roma ha segnato 19 reti in campionato, mettendo in mostra una grande capacità di ribaltare l’azione con velocità, Mkhitaryan è il numero 10 moderno, combina qualità tecniche con la capacità di cambiare passo e percorrere tanti metri di campo indirizzando il ritmo della proposta offensiva.

Gattuso ritrova Ospina e va avanti col turn-over

Gattuso va avanti con la logica del turn-over, deve rinunciare ad Osimhen, Bakayoko, Hysaj e Rrahmani e sono pronti sette cambi rispetto all’undici anti-Rijeka. Vanno verso la conferma Di Lorenzo, Koulibaly, Demme e Zielinski nel ruolo di sottopunta, alle spalle di Mertens che avrà anche stavolta sulle sue spalle il peso del reparto offensivo. Dries ha una buona tradizione contro la Roma, ha segnato cinque gol nelle ultime sette gare. Ritorna Ospina tra i pali, il portiere colombiano ha superato i fastidi muscolari che si stava trascinando dalle partite con la sua Colombia. Lozano dovrebbe vincere il ballottaggio con Politano, uno degli ex della gara come Manolas. Matteo potrebbe essere una delle armi a gara in corso a disposizione di Gattuso.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Lo.Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. All. Fonseca

A cura di Ciro Troise