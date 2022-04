Lunedì 18 aprile si affronteranno, allo stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Roma nella partita valida per la 33ma giornata di Serie A. Il Napoli viene da una brutta sconfitta subita con la Fiorentina.

Sono già sold out i biglietti per la curva B, mentre rimangono solo pochi tagliandi disponibili per la curva A. segnale forte dei tifosi partenopei, che vogliono restare vicini alla squadra azzurra per continuare a sognare lo scudetto.