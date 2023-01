Secondo quanto riferito da Leggo, Nicolò Zaniolo non sarà convocato dalla Roma per la partita contro il Napoli di domenica. L’attaccante giallorosso sta facendo di tutto per andare via, con il Milan fortemente interessato, che però non ha ancora trovato l’accordo con Tiago Pinto. La richiesta è di 35-40 milioni di euro, mentre Maldini e Massara non si spingono oltre i 25 milioni tra prestito con obbligo di riscatto condizionato.