Napoli-Salernitana 1-1, le pagelle di IamNaples.it: festa rimandata

Festa rimandata a Napoli che si fa fermare 1-1 in casa dalla Salernitana. Al vantaggio iniziale di Mathias Olivera, risponde una perla di Boulaye Dia dopo aver dribblato Osimhen. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Mai impegnato per tutta la partita, bene nella gestione della palla, subisce un eurogol da Dia in cui può fare poco o nulla.

Di Lorenzo 6: Si propone sempre con pericolosità per dare una mano a Lozano nel primo tempo e a Elmas nella ripresa. Diversi cross pericolosi, bene in fase difensiva.

Rrahmani 6: Rischia poco, tanto che alza il suo raggio d’azione, può accelerare in alcuni casi e non lo fa, anche perché la Salernitana è molto chiusa.

Kim 6,5: Straordinario in marcatura, negli anticipi e in fase di impostazione. Ci prova anche da calcio d’angolo con un colpo di testa parato da Ochoa.

Olivera 7: Partita straordinaria in fase offensiva e difensiva, la sblocca con un gran colpo di testa e inizia la festa del popolo azzurro. Il più freddo di tutti in mezzo al campo. Spalletti lo toglie troppo presto, forse perché ammonito. Dall’82’ Juan Jesus s.v.

Anguissa 6,5: Mostra i muscoli a centrocampo, si prende anche diverse responsabilità quando il pallone scotta. Con qualche tiro dalla distanza mette paura alla Salernitana. Dall’89’ Simeone s.v.

Lobotka 6,5: Bravo a dare rapidità alla manovra e tantissima qualità, con il suo passo veloce e i suoi muscoli penetra tra il centrocampo e la difesa avversaria creando occasioni. Dal 90′ Ndombele s.v.

Zielinski 6: Prestazione discreta, ma può fare di più, pecca di personalità quando ha l’occasione di calciare un pallone ottimo in area di rigore. Ci riprova con una rovesciata finita altissima. Dal 60′ Elmas 6: Bravo nel fraseggio e negli inserimenti, purtroppo per il Napoli non trova il guizzo vincente.

Lozano 6: E’ uno dei più accesi nel primo tempo, viene spesso incontro per ricevere il pallone e anche per andare sul fondo per mettere dei palloni insidiosi in mezzo. Dal 60′ Raspadori 6,5: Crea il caso tra le fila della Salernitana che fa fatica a prendergli le misure. E’ suo il cross per il gol del vantaggio di Olivera.

Osimhen 6: Mette sempre in difficoltà i difensori della Salernitana, è sfortunato quando si tratta di segnare trovando un grande Ochoa. Si fa saltare da Dia in occasione dell’1-1.

Kvaratskhelia 6,5: Molto bravo nel proporsi, ma spesso viene raddoppiato o addirittura triplicato e quindi è costretto a strafare. Non molla mai, ma va molto a fiammate e anche lui trova Ochoa.

Nico Bastone