Napoli, Salvione: “Club dovrebbe rispettare degli obblighi, la Lega imponga le conferenze stampa”

Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio, dove ha commentato la decisione del Napoli di non fare più le conferenze stampa prima delle partite di campionato. Di seguito le sue parole:

“Ogni società fa la sua scelta. Andare a giudicare è complicato. Onestamente, però, sono dell’idea che chi, come il presidente De Laurentiis, è sempre attento a quello che viene stabilito dai regolamenti, debba poter valutare opzioni diverse. Credo che sia giusto, da parte dei broadcaster, introdurre anche degli obblighi per i club. Se la Uefa ti dà tanti soldi per partecipare alle sue competizioni ma, in cambio, impone che si rispettino determinati appuntamenti, come le conferenze, allora un simile obbligo da parte della Lega potrebbe essere un passo in avanti. Il club riceve dalla Lega un compenso per la partecipazione al campionato e, dunque, deve poter rispettare degli obblighi, anche verso i tifosi. Si deve garantire una trasparenza e una credibilità al prodotto anche attraverso le parole dette ai supporter”.