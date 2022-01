Napoli-Samp, i convocati di Spalletti. Ci sono Tuanzebe e Fabian

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la partita di questo pomeriggio contro la Sampdoria. Arriva subito la prima chiamata per Tuanzebe, sbarcato ieri a Castel Volturno e con un solo allenamento nelle gambe. La buona notizia riguarda anche Fabian, recupero per questo match. Per il resto sarà lo stesso gruppo di Torino con la Juventus, con 4 Primavera aggregati (Idasiak, Costanzo, Vergara e Cioffi). Di seguito l’elenco completo.

I convocati: Ospina, Idasiak, Marfella, Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Vergara, Cioffi, Insigne, Mertens, Petagna, Politano.