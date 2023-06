Napoli-Sampdoria 2-0, le pagelle di IamNaples.it: prestazione da Campioni d’Italia

Il Napoli batte la Sampdoria 2-0 e chiude con una vittoria la Serie A 2022/23, stagione in cui è tornato alla vittoria dello Scudetto dopo 33 anni. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 7: Non è molto impegnato durante la partita, ma compie un ottimo intervento nella ripresa e gestisce molto bene il pallone con i piedi.

Di Lorenzo 7: Splendido in fase difensiva e in fase offensiva, anche se non attacca come suo solito. E’ autore di una prestazione molto buona.

Rrahmani 6,5: Comanda bene la difesa in assenza di Kim, facendo partire l’azione da dietro con qualità e agendo bene in marcatura.

Ostigard 6,5: Di testa le prende tutte, non fa rimpiangere Kim e dà l’impressione di essere migliorato anche quando si tratta di proporre l’azione con i piedi.

Mario Rui 7: Torna e si prende la fascia con autorevolezza, le folate offensive con Zielinski e Kvaratskhelia sono mancate tantissimo a Spalletti nelle scorse settimane. Dal 77′ Bereszynski s.v.

Anguissa 7: E’ il padrone del centrocampo, perché riesce con tutta tranquillità a giocare al di sopra degli altri senza eccedere troppi in preziosismi.

Lobotka 7: Ottima prova in fase di non possesso e anche quando si tratta di innescare con enorme qualità le mezzali e gli attaccanti per segnare. Dall’80’ Demme s.v.

Zielinski 6,5: Voleva calciare il rigore, ma Osimhen è un cannibale e non si accontenta mai. Mette la sua qualità al servizio della squadra come ha sempre fatto quest’anno. Dal 68′ Gaetano 7: Entra benissimo in partita, sfiora più volte il gol, ma subisce un infortunio che non gli permette di concludere la partita.

Elmas 6,5: In assenza di Politano e Lozano è sua la fascia destra, ma non rompe le partite come quando entra nella ripresa. Tuttavia, si comporta bene anche quando si tratta di dare una mano a Di Lorenzo. Dal 68′ Raspadori 7: Entra bene in partita dando il massimo e duettando molto bene in fase offensiva.

Osimhen 8: Un cannibale, non si accontenta mai, cerca in tutti i modi di segnare e ci riesce calciando un ottimo rigore, sbloccando la partita e consacrandosi sempre di più capocannoniere. Dall’85’ Simeone 7,5: Straordinario, perché gioca pochi minuti ma fa sempre molto bene e segna un grandissimo gol.

Kvaratskhelia 7,5: Prova in tutti i modi di far gol o di proporre un assist decisivo, non ci riesce, ma i suoi dribbling deliziano il pubblico come se fosse un vero e proprio show.