Napoli-Sassuolo 2-0, le pagelle di IamNaples.it: Osimhen e Di Lorenzo spaziali

Il Napoli batte il Sassuolo 2-0, decisive le reti di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo. Si tratta della prima vittoria del partenopei allo stadio Maradona nella Serie A 2023/24. Da segnalare un rigore sbagliato da Giacomo Raspadori nel corso della ripresa. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Per merito della sua difesa e demeriti degli attaccanti del Sassuolo, viene poco impegnato nell’arco della partita. Non ha pagato il biglietto.

Di Lorenzo 8: La leggenda narra che stia ancora correndo sulla fascia destra da otto giorni, quando è iniziata la partita col Frosinone. Addirittura voci di corridoio dicono che sia tornato di corsa dallo Stirpe. Lì due assist, oggi va anche in gol.

Rrahmani 6,5: Migliora rispetto alla partita con il Frosinone con qualche tackle molto interessante e dimostra tantissima tranquillità in occasione del disimpegno. Un osso durissimo.

Juan Jesus 6,5: Anche lui migliora rispetto a Frosinone, appare molto concentrato e con i mezzi che ha annulla le azioni offensive del Sassuolo. Meret ringrazia. Dal 90′ Ostigard s.v.

Olivera 6: Partita ordinata dietro, tiene bene le poche volte che viene puntato da Bajrami. Duetta bene con i suoi compagni di squadra, in fase offensiva non spinge molto.

Anguissa 7: Non ci sono parole per descriverlo, può fare di tutto sia a livello di ruolo sia con il pallone tra i piedi. E’ un valore aggiunto, Garcia impazzisce per lui e ogni partita fa capire il perché. Potrebbe tirare di più in porta.

Lobotka 6,5: Meno al centro del villaggio rispetto al solito. Dimostra la sua qualità immensa nel far partire l’azione sia quando si abbassa tra i due centrali, sia quando recupera il pallone per smistarlo. Dall’83’ Simeone s.v.

Zielinski 6,5: La Treccani lo ha inserito nel suo archivio di bellissime parole come sinonimo di qualità. Le sue aperture, i suoi passaggi filtranti e le sue sterzate danno una marcia in più alla manovra offensiva del Napoli, fortunato a non perderlo quest’estate. Dall’83’ Cajuste s.v.

Politano 6,5: Uno dei migliori nel primo tempo, si guadagna il rigore – giusto – che permette al Napoli di sbloccare la partita. Spinge senza sosta, è una spina nel fianco di Matias Vina. Dal 61′ Kvaratskhelia 7: Dovrebbe essere illegale non vederlo giocare dal primo minuto, entra e risolve la situazione con un assist sublime. Dipinge calcio per mezz’ora.

Osimhen 8: Quando corre sembra Black Panther, supereroe della Marvel, quando segna è il solito centravanti strepitoso. Sfiora diverse volte il raddoppio, che avrebbe meritato. Benissimo anche quando si porta dietro Tressoldi ed Erlic.

Raspadori 6: Pronti, partenza, palo! Sfortunato all’inizio con il legno colpito, sente la partita e infatti sotto porta non fa per niente bene. Sbaglia anche un rigore. L’impegno e le giocate di qualità ci sono, potrebbe fare di più. Garcia dimostra di credere molto in lui.

Rudi Garcia 6: La sorpresa è Raspadori dal primo minuto e Kvaratskhelia in panchina. Utilizza l’ex Sassuolo più come attaccante che come esterno. Il Napoli passa poco da Lobotka ed è molto più verticale con aperture lunghe da parte di Zielinski per gli esterni e lanci lunghi per Osimhen. Negli ultimi 10′ circa passa al 4-4-2, un’alternativa seria nella sua mente mettendo Cajuste e Anguissa davanti alla difesa, con Kvara ed Elmas sugli esterni e il doppio centravanti Osimhen-Simeone. Un’opzione da considerare. Sarà interessante capire cosa farà contro la Lazio. Sulla sinistra preferisce ancora una volta Olivera a Mario Rui. E’ ancora presto per capire di che pasta è fatto il suo Napoli, che ha comunque vinto due partite su due.

Nico Bastone